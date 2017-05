El Hospital del Vinalopó realiza 19.000 pruebas para la detección del cáncer

El Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario del Vinalopó acumula más de 18.700 pruebas PET-TAC a pacientes de toda la provincia.

El Servicio de Medicina Nuclear del Hospital del Vinalopó es el único centro hospitalario público de la provincia de Alicante en disponer de la tecnología PET-TAC.

La tecnología PET-TAC permite un diagnóstico precoz del cáncer.

En lo que va de año, más de dos mil pacientes de diferentes puntos de la provincia se han sometido ya a una prueba de PET-TAC de la mano de los profesionales del servicio.

El Servicio de Medicina Nuclear del Hospital del Vinalopó ha realizado más de 18.700 pruebas de PET-TAC desde su entrada funcionamiento en mayo de 2011. Los profesionales del servicio valoran “muy positivamente” este dato, ya que ha permitido llevar a cabo un diagnóstico más rápido y preciso de distintas patologías, principalmente cáncer, ofreciendo una valoración más temprana a los pacientes de cara a su tratamiento.

En los últimos meses se ha reforzado el servicio incrementando el ritmo de actividad. Solo en lo que va de año, más de dos mil pacientes se han sometido a una prueba PET-TAC, de la mano de los profesionales del servicio. Durante 2016, el servicio de medicina nuclear realizó 4.600 estudios PET-TAC no solo a pacientes de Elche, Crevillent y Aspe, sino también a personas de distintos puntos de la provincia de Alicante que no disponen de esta tecnología en sus respectivos centros hospitalarios. En este sentido, el Hospital del Vinalopó se ha convertido en un centro de referencia que ha permitido, durante los últimos 6 años, prestar un servicio que no existía en la cartera de servicios de la Conselleria en Alicante, con un alto índice de satisfacción.

“La actividad de nuestro servicio de medicina nuclear es muy similar a la de grandes hospitales como La Fe de Valencia, hecho que nos convierte en un centro altamente resolutivo y preocupado por ofrecer una respuesta rápida al paciente”, explica el doctor González Cabezas, jefe de servicio de Medicina Nuclear. Además, “desde nuestro centro hemos contribuido a la formación de profesionales especialistas en Medicina Nuclear y radiología que desarrollan su labor en otros hospitales de la Comunidad Valenciana”.

Acerca de la tecnología PET-TAC

Mediante este equipo los profesionales sanitarios obtienen imágenes de tipo metabólico, que les permiten realizar un diagnóstico precoz de muchas patologías así como una valoración más temprana de la respuesta a los tratamientos administrados. Las imágenes obtenidas mediante este equipo no podrían ser obtenidas con las técnicas de diagnóstico convencionales empleadas en otros centros. Según el jefe de servicio, el doctor González Cabezas, «este alto nivel tecnológico permite ofrecer una asistencia de la máxima calidad a los pacientes de la provincia».





Sobre el Servicio de Medicina Nuclear

El Servicio de Medicina Nuclear está dotado con la última tecnología tanto en diagnóstico por imagen como en terapia metabólica. Se trata de una especialidad en la que se emplean radiotrazadores y radiofármacos (formados por un fármaco transportador y un isótopo radioactivo) para el diagnóstico, prevención y tratamiento de múltiples patologías.

Además de la tecnología PET-TAC, el Servicio dispone de una gammacámara de doble cabezal para realizar gammagrafía y estudios gammagráficos. Durante 2017 se han realizado más de 700 estudios de este tipo, con una estimación anual de casi 2.000 pruebas. Estos recursos tecnológicos permiten abarcar la práctica totalidad de exploraciones de Medicina Nuclear, permitiendo detectar lesiones tumorales de reducido tamaño que antes eran prácticamente imposibles de identificar.

El servicio de Medicina Nuclear se encuentra ubicado en la planta baja del edificio, sobre una superficie aproximada de 800 metros cuadrados. El área se encuentra reglada por un estricto control que regula la emisión de radiación.

Comentarios