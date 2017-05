San Lázaro y Otero reclaman mejoras en la ronda Sur de Oviedo

No pretenden un bulevar como el de Santullano, pero quieren terminar con el aislamiento al que les condenó en su día la construcción de la ronda Sur de Oviedo. En principio fue diseñada como una vía de circunvalación, pero ya no cumple esa función; es más, ahora la velocidad está limitada a 50 Km/h. Aun así, continúa ejerciendo de frontera entre la zona centro de la ciudad y los barrios situados en el sureste de Oviedo. Por eso los vecinos están comenzando una ronda de reuniones, con distintos colectivos, destinada a concretar las peticiones que se harán al ayuntamiento buscando una mejor conexión entre ambas márgenes de la vía.

En Asturias Hoy por Hoy hemos podido hablar con Araceli González, vicepresidenta de la Asociación de Vecinos de San Lázaro y Otero. Han pasado ya bastantes años desde la apertura de la ronda, ya no cumple la función para la que fue proyectada y es una calle más de la ciudad, por eso creen que ha llegado el momento de ponerse manos a la obra y saldar la deuda con los vecinos de estos barrios que también quieren ser ciudad. Eso sí, Araceli es clara, no pretenden un Bulevar como el de Santullano ni una actuación similar a la que se llevará a cabo en el entorno de La Vega y la autopista ‘Y’: “Eso tendrán que decidirlo los técnicos, nosotros lo que queremos es una solución al tráfico que tenemos y que los barrios puedan comunicarse entre sí”. De momento no hay nada diseñado, pero pretenden iniciar un proceso de participación y de reuniones con el Ayuntamiento de Oviedo.

Comentarios