Las cofradías y el Ayuntamiento estudiarán el problema de la cera y el número de procesiones

El Ayuntamiento de Granada y la Federación de Cofradías han acordado la creación de una comisión de trabajo encargada de elaborar un protocolo de actuación que ordene las salidas procesionales y los actos religiosos en la vía pública.

Las hermandades no están dispuestas a acatar la orden municipal de salir sin cera encendida, según han decidido los hermanos mayores reunidos este lunes. El Ayuntamiento y la Federación se han comprometido en estudiar también este problema. Mientras tanto, se autoriza para la procesión de "La Borriquilla" del próximo fin de semana, cirios pequeños con protector para evitar que la cera caiga al suelo.

Con el protocolo acordado este martes, el Ayuntamiento pretende controlar al detalle todo lo que acontece en la vía pública, desde el número de hermanos hasta los horarios y el recorrido, y que todo se cumpla con la mayor precisión para que se pueda coordinar con el resto de servicios afectados de la ciudad, como Movilidad, y que facilite la actuación de la policía local para preservar la seguridad.

El Ayuntamiento no entra a valorar qué actos se realizan en la calle, eso lo deben decidir las hermandades, pero sí considera oportuno este protocolo de trabajo para el mejor funcionamiento de la ciudad sin perjudicar a nadie.

Sobre la prohibición de velas en la calle, la petición municipal ha quedado rebajada a que la cera no caiga al suelo. El Ayuntamiento ha trasladado que el problema no es la limpieza sino la seguridad de peatones y viandantes. Las hermandades no están de acuerdo con la decisión municipal por lo que el asunto ha quedado en el aire y se resolverá en la misma comisión de trabajo.

