Chechu Beiro: "Sin patrocinador nos queda un año"

En su temporada más grande podrían llegar las peores noticias. El Amfiv no atraviesa su mejor momento, en lo económico, porque como confirmaba su presidente en Ser Deportivos "el peto no da más de sí". A pesar de que el equipo ha conseguido alzarse con el título de la Challengue Cup (cumpliendo el sueño de Pablo Beiro), ha quedado tercero en la Copa del Rey y cuarto en la Liga y aún así, a pesar del tremendo cartel, es el único equipo de la División de Honor que no tiene patrocinador.

Este fin de semana la asamblea de la federación decidirá si el próximo año introducen una nueva categoría lo que supondría la desaparición del equipo filial (otro de los sueños de Pablo Beiro). Chechu confirma "el flilial desaparece al 99%, está sentenciado. Nos ha costado 33 años crearlo y dos deshacerlo. Nos descenderían a una tercera categoría, nos quedaríamos sin apoyo económico y con viajes imposibles de asumir". El sábado se sabrá el desenlace.

Pero no solo se presenta negro el futuro del filial, el primer equipo, sino se encuentra un patrocinador "al ritmo que estamos, el peto no da más de sí. No vamos a cometer locuras. Llegaremos hasta donde podamos y el dinero que tenemos nos dice que podremos aguantar una más."

Por eso les urge encontrar un patrocinador. "No pedimos tantos y no será porque no hemos llamado a puertas"

En próximos días será el momento de poner en marcha la Fundación, en la que quedarán englobadas las escuelas deportivas. Y este verano por primera vez ponen en marcha el I Campus del Amfiv con baloncesto, tenis y multideporte.

Comentarios