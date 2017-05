Fomento reacciona ante los tambores de guerra en Vigo

Después de recibir la carta del ministro de Fomento donde le informa que a día de hoy siguen pendientes para hacer la declaración de impacto ambiental de los informes de Augas de Galicia, la dirección xeral de Conservación da Natureza y la Confederación Hidrográfica, Abel Caballero se reafirma en que la variante por Cerdedo estuvo años en un cajón, ya que esos informes son “cuestión de meses” por lo que entiende el regidor que no se pidieron hasta que en Madrid escucharon tambores de guerra. Pide a De la Serna que no lo oculte y acusa a Feijóo de silenciar que estos informes no se habían solicitado.

