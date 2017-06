El PP tacha de "incompetente" la gestión de las playas

El Partido Popular de Santa Pola ha salido al paso de las declaraciones hechas a Radio Elche por parte de la concejala de Playas, Mercedes Landa, que acusaba a los populares de mantener una actitud "vergonzosa" en torno a la acumulación de algas en la zona de Vatasa.

Los populares han respondido que lo "verdaderamente vergonzante" es la situación en la que se encuentran las playas. Han remarcado los desperfectos en los lavapies o los suministros de agua. Además, han insistido en que las algas en la zona de Vatasa siguen acumulándose debido, dicen, al "negligente retraso en las fechas de retirada de algas que, sumadas a las generadas por los últimos temporales, han acrecentado el problema".

La edil del área, Mercedes Landa, ya aclaró que la limpieza de la zona pertenece a Costas, y estos han respondido que con disponen de dinero para los trabajos de retirada de algas. Tan solo cedieron un camión cinco días que ha dado para limpiar la primera fase.

Por otra parte, el grupo popular ha calificado la gestión económica de la concejalía de "ineficiente" por no haber recibido las ayudas por los efectos de lso temporales. Han acusado a Landa de no haber luchado como otros municipios que si han recibido subvenciones en la convocatoria de casi 4 millones de euros del Plan Liotral 2017. El PP ha asegurado que el Ayuntamiento de Santa Pola siempre había obtenido ayudas en estas convocatorias pero Landa "no ha sido capaz de gestionar los intereses del municipio".

Sobre esto, Landa ha dicho que todavía no les han notificado nada. El Ayuntamiento gastó 100.000 euros de cara a Semana Santa para reparar los desperfectos del temporal a la espera de que el Ministerio y la Conselleria cubra esos gastos tras presentar los informes técnicos de los daños ocasionados.

Comentarios