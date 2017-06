Stop Listas de Espera denuncia que el SESPA castiga a quienes rechazan la derivación de centro

La plataforma de pacientes de la sanidad asturiana STOP Listas de Espera exige al Principado transparencia, que publiquen las listas de espera sanitarias al completo, sin trampas; y que no se penalice a los pacientes que rechazan una derivación de centro, retirándoles la prioridad. Al respecto han presentado alegaciones al decreto que la consejería de Sanidad prepara para regular las listas.

Según este colectivo de pacientes afectados por las listas de espera sanitarias en el Servicio de Salud del Principado (SESPA) "hay personas que están siendo penalizadas en términos de prioridad por decir NO a ofertas telefónicas para recibir asistencia en un centro distinto al que les pertenece, lo que les lleva al final de la lista". Ante esta constatación piden que la nueva regulación de las listas de espera que prepara la consejería de Sanidad, el denominado Decreto sobre el Registro de Demanda Asistencial del Principado de Asturias, recoja expresamente en su redacción que los pacientes podrán rechazar la derivación sin ser castigados por ello.

Desde Stop Listas de Espera denuncian también que las esperas que soportan los pacientes para determinadas pruebas o intervenciones quirúrgicas lejos de mejorar van a más. La media puede ser de 1 año dicen pero en algunas especialidades hay personas que llevan esperando más de dos años, y que además cuando acuden a Atención al paciente no reciben respuesta alguna. Es el caso de Blanca Esther Gutiérrez, que lleva desde febrero de 2015, es decir más de dos años, esperando por una colonoscopia. Es paciente de riesgo y además la prueba se la tienen que hacer con anestesia general. Pero a día de hoy aún no sabe nada de nada de su situación, y no solo eso sino que asegura que tras un año de espera acusió a Atención al Paciente, donde la única ayuda que le prestaron fue facilitarle una dirección de correo electrónico a la que dirigirse para pedir información o exponer su queja.

En esta plataforma de pacientes creen que estos casos no son casos aislados pero que la opacidad en los datos que facilita el Principado sobre las listas de espera los esconde, por ello también piden más transparencia, que la administración publique mensualmente para todos los tipos de espera (consultas, pruebas y cirugías) las cifras de todas las categorías de listas, estructurales y no estructurales.

