El FIB superará los 50.000 asistentes diarios

El Festival Internacional de Benicàssim superará este año los 50.000 asistentes diarios según las previsiones de los organizadores del evento musical. El FIB contará con algunas novedades este año como la ampliación de la zona de acampada o la llegada de artistas de renombre que todavía no han actuado en los escenarios de uno de los festivales más importante de todo el país.

El director del FIB, Malvin Benn, ha asegurado este viernes que esperan unas 53.000 personas cada uno de los días que se celebra el festival, lo que supone entre 15.000 y 18.000 asistentes diarios más que en los últimos años. Es decir, la afluencia de este año superará la barrera de las 200.000 personas si se cumplen las previsiones de los organizadores.

En este 23ª edición del FIB destaca la incorporación de un nuevo camping, el Blue Camp, además de la ampliación del resto de zonas de acampadas en un 40% con respecto al año pasado. Según ha explicado Benn las entradas para los camping ya superan las 25.000, casi el doble que en la edición de 2016.

El director del FIB ha asegurado que la seguridad de este año será alta, como en otros eventos que se celebran alrededor del mundo, debido a la alerta terrorista que sufre el planeta.

El Festival Internacional de Benicàssim comenzará el día 13 de julio y terminará el 16 del mismo mes. Durante esos cuatro días pasarán por el recinto de conciertos una gran cantidad de artistas y grupos de renombre como Red Hot Chili Peppers, The Weekend, los Planetas, Love of Lesbians y Crystal Fighters entre otros. Eso sí, el cartel de esta 23ª edición todavía no esta cerrado.

La venta de entradas todavía está abierta. Los abonos para varios días, con o sin acampada, van desde los 90 euros hasta los 149. Las personas interesadas en acudir un solo día sin acampada pagarán entre 50 y 65 euros.

