'Tercera setmana', festival d'arts escèniques

El certamen, que se celebrarà entre el 8 i l'11 de juny, comprèn les disciplines de teatre, dansa, música, circ i arts escèniques.



La regidora de Cultura, Verònica Ruiz, ha presentat aquest matí el Festival Internacional d’Arts Escèniques Tercera Setmana que arriba a Castelló del 8 a l'11 de juny. La regidora ha estat acompanyada en la presentació pel director artístic del festival, Salva Bolta.



Així, l'edil ha manifestat que "estic molt feliç de poder presentar aquest festival perquè des de la Regidoria de Cultura sempre hem apostat per la professionalització de tots els sectors culturals".



Es tracta d'un festival que va nàixer l'any passat a la ciutat de València i que enguany s'amplia a les ciutats de Castelló i Alacant; "és una proposta que finalment es durà a terme en tot el País Valencià gràcies als ajuntaments de Castelló, València i Alacant, la Diputació de València i l'Institut Valencià de Cultura. I estem segurs que la Diputació de Castelló l'any que ve s'animarà a participar", ha assegurat Ruiz.



Per la seua banda, Salva Bolta ha destacat que "el festival és un projecte ambiciós amb una voluntat de creixement que es materialitza en la intenció d'aparèixer anualment en les tres grans ciutats i vertebrar-les. També volem obrir el festival a alguna cosa més que a la programació, sent un aparador de produccions i participant en altres projectes escènics que ja existisquen".



El director artístic del festival també ha manifestat que aquest també tracta de "intentar construir un espai per a donar cabuda anualment a tots els productes de les comunitats amb les quals compartim idioma i cultura: Catalunya i Illes Balears". De fet, Tercera Setmana arreplega treballs provinents de Catalunya, Balears i País Valencià per a configurar un espai d'exhibició i de trobada entre el públic, artistes i professionals que comparteixen identitat i cultura. El festival també comptarà amb activitats paral·leles com a tallers de formació professional, trobades amb convidats nacionals i internacionals i una selecció d'espectacles representatius de companyies valencianes.



La segona edició del Festival Internacional d’Arts Escèniques Tercera Setmana, arriba a Castelló amb l'objectiu de convertir-se en un motor de l'escena cultural valenciana que situe a les comarques del País Valencià en el mapa dels referents culturals europeus. Es tracta d'una iniciativa de l'Associació d'empreses Productores d'Arts Escèniques del País Valencià (AVETID) i de la Universitat de València, presentada per l'Ajuntament de València i patrocinada per l'Ajuntament de Castelló, a través de la Regidoria de Cultura que dirigeix Verònica Ruiz.



El festival es desenvoluparà entre el 8 i l'11 de juny en la ciutat de Castelló tant en sales teatrals, com són el Teatre del Raval i el Teatre Principal, però també en llocs poc convencionals per a la pràctica teatral com La Pèrgola i també en el carrer o en places com a Hort dels Corders.



Tercera Setmana comprèn les disciplines de teatre, dansa, música, circ i arts escèniques de carrer amb una programació abundant i dirigida a un ampli ventall de públic. Posar en valor les arts escèniques i la cultura com un bé patrimonial immaterial, viu i canviant que enriqueix el creixement humà dels ciutadans a través d'un projecte professional i de qualitat és l'objectiu principal d'aquest certamen.



Finalment, cal destacar que dins de la programació que es desenvoluparà al llarg de tot el País Valencià hi ha 17 obres nominades als XX Premis Max de les Arts Escèniques, que es lliuraran el pròxim 5 de juny, i dos espectacles premiats en Fetén 2016 i 2017: Trípula i Lost Dog, que es podran gaudir a la ciutat de Castelló.



PROGRAMACIÓ

Dijous 8 de juny.

Lost Dog de Cal y Canto Teatro a la Plaça Hort dels Corders. Amb passes a les 18.00, 20.00 i 21.15 hores. L’aforament és limitat i cal adquirir invitació a través del mail cultura@castello.es o en el telèfon 650 827 302.



Trípula de Farrés Brothers i cia a la Pèrgola. Amb passes a les 18.00 i 20.00 hores. Aforament limitat.



Carinyo de La Perla 29 & Temporada Alta al Teatre del Raval. A les 20.00 hores i per 4€.



Divendres 9 de juny.

Lost Dog de Cal y Canto Teatro a la Plaça Hort dels Corders. Amb passes a les 18.00 i 20.00 hores. L’aforament és limitat i cal adquirir invitació.



La Extinta Poética de Nueve de Nueve Teatro al Teatre Principal. A les 20.00 hores.



Dissabte 10 de juny.

Ceci 3.0 de Fadunito (diversos espais pel centre de la ciutat). Amb passes a les 10.00, 12.00 i 13.15 hores.



La sección d’A tiro Hecho & Producciones del Barrio al Teatre del Raval. A les 20.00 hores i per 6€.



Diumenge 11 de juny.

Maldito Otoño de La SubTerránea al Teatre del Raval. A les 20.00 hores per 4€.

