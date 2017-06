Isabel Pantoja en Sevilla

La sevillana Isabel Pantoja regresa a los escenarios después de un tiempo muy duro en su vida personal. Ahora renovada de fuerzas físicas y de ánimo "el escenario me da la energía que necesito para levantarme" afirmaba recientemente. El 24 de junio a las 22:30h llega al escenario del Estadio de "La Cartuja" de Sevilla para presentar su Gira "Hasta que se apague el sol" un disco grabado de la mano, y con todas las canciones, de Juan Gabriel. El mexicano fue un ídolo en todos los países de habla hispana donde triunfó como compositor, cantante y productor. Son doce canciones de Juan Gabriel, que Isabel canta por primera vez. "Hasta que se apague el sol" no es un disco monotemático, ni en los argumentos, ni en las historias, ni en las melodías ni en los ritmos ni en los arreglos. Hay canciones en tiempo de tango, pero las hay también con sabor a baladas y hasta un tema puramente discotequero, "Debo hacerlo" que en sus casi once minutos permiten todas las emociones. Incluso que Kiko Rivera debute en un dueto con su madre con un rap muy sentido y divertido, dedicado a ella. Hay también una doble versión de "Luna" la primera con un acompañamiento acústico-sinfónico y otro a toda orquesta. Isabel canta un homenaje a su madre en "Te Lo Pido Por Favor".

"Hasta que se apague el sol" es un gran álbum. El que su público esperaba, tras este paréntesis de silencio musical. Una brillante colección de canciones que pronto se adueñarán de nosotros. Es pura Pantoja en todos sus sentidos y con todas esas virtudes que siempre han apreciado sus incondicionales seguidores.

