La Audiencia condena a 12 años de cárcel a la heladera de La Macarena

La Audiencia condena a 12 años de cárcel por homicidio a Carmen, la heladera de La Macarena que mató a Manuel y guardó su cadáver en un congelador del negocio. Es un año más de la pena solicitada por la Fiscalía, que no recurrirá el fallo. El jurado la declaró culpable por unanimidad.

El juez, que presidió el Tribunal del Jurado, dice que Carmen estranguló a la víctima "que yacía inconsciente o conmocionada, con tal energía como para producir la fractura del cartílago tiroideo y el hueso hioides". Según la sentencia, no hay pruebas de que Manuel hubiera agredió física o sexualmente a la acusada momentos antes. El hombre no se defendió porque estaba inconsciente por lo que "el agresor no suponía ningún peligro para ella".

El magistrado ha tenido en cuenta la aplicación de la atenuante de confesión porque tras cometer el crimen acudió a la comisaría de Dos Hermanas y contó lo que había hecho.

La sentencia establece que Carmen tendrá que indemnizar a la viuda de Manuel con 100.000 euros y a cada uno de los cinco hijos con 25.000.

