La oposición municipal opina a los dos años de la llegada de Juan Espadas

En el ecuador de la legislatura del socialista Juan Espadas, la oposición ha hecho balance en el programa Hoy por Hoy de Radio Sevilla de estos dos años de legislatura. La valoración es muy coincidente en dos puntos: que el alcalde tiene mucha voluntad y buenas palabras, pero sólo eso, y que no cumple los acuerdos programáticos que ha firmado con los partidos.

Comenzamos hablando con Daniel González Rojas, portavoz de IU: "Estamos muy preocupados y decepcionados porque Espadas no lleva el timón de la Plaza nueva". Considera IU que el alcalde es continuista en las áreas de gobierno y que tiene muy poca voluntad con el taxi o los veladores. Este grupo ha comenzado una campaña que le pregunta a la ciudadanía ' A Espadas, qué le diría', y la conclusión es que a la gente no le está llegando mejoras en su mandato. Se queja también de que el marco programático que firmó con el PSOE no se está cumpliendo. González Rojas...

Susana Serrano, portavoz de Participa Sevilla coincide con IU en que "no se hace nada y eso es lo que nos dice la gente". Según este grupo municipal, el alcalde se esconde en excusas que ya no valen, como en el tema del empleo. "Es el alcalde de los incumplimientos", ha dicho, "no escucha, es el alcalde de los fuegos artificiales". Según Serrano, "le va a pasar lo mismo que a Zoido, que la gente lo va a quitar en las urnas, porque no le pide a Andalucía lo que Sevilla se merece":

Para Javier Millán, portavoz de Ciudadanos, "Espadas es notable en palabrería, pero suspenso en realidades". Continua diciendo que no hay liderazgo para poner en marcha un modelo de ciudad y ni se facilita la inversión o el empleo. "El alcalde no acomete con valentía temas espesos como el taxi o los veladores; hay que definir un modelo de ciudad, bajar impuestos y aligerar la burocracia y las duplicidades". Ha anunciado la formación de un equipo que revise la ejecución del acuerdo con el PSOE: "No le vamos a dar un cheque en blanco". Millán...

Por último, Alberto Díaz portavoz del PP dice sentirse sorprendido por el resto de la oposición: "Si están tan disconformes con el alcalde, no entiendo por qué lo apoyan". No sólo se pregunta si hay alcalde en Sevilla, sino por qué tampoco hay equipo, "solo buenas palabras y pocos hechos por parte de todos los integrantes del gobierno". Añade que se "hacen las políticas de espaldas a los ciudadanos" y lo que más le inquieta es que "hay muchos proyectos que no salen porque no hay capacidad de gestión y, básicamente, está viviendo de la herencia popular". Alberto Díaz...

