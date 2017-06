Cerro del Águila, Sevilla-Sur y la Castrense, primeras en llegar a la capital

Las hermandades rocieras del Cerro del Águila, Sevilla-Sur y la Castrense, con sede en el acuartelamiento de Tablada, serán la tres primeras de las seis que residen en la capital hispalense en concluir este miércoles sus caminos en esta Romería de Pentecostes 2017.

En el resto de la provincia, también regresan este miércoles el grueso de las corporaciones rocieras, algunas tan señeras como las de Umbrete o Gines.

La Hermandad del Cerro del Águila llegará sobre el mediodía por el Puente de San Juan, sesteando en el Campo de la Feria para reemprender su camino al filo de las 17:30 horas. A partir de ese momento, el itinerario será: Avda. Juan Pablo II, Puente de las Delicias, Avda. Moliní, Avda. de la Palmera, Plaza de América, Plaza de España (18:30 h.), Avda. Gran Capitán, Avda. de Portugal, Avda. Pedro de Castro, C/ Manuel Rodríguez Piñero, Avda. Cuatro Vientos, Avda. Alcalde Juan Fernández, Avda. Ramón y Cajal ( 19:15 h.), Ronda del Tamarguillo, Avda. de Hytasa, C/ Aragón, C/ Afán de Ribera, C/ Juan de Ledesma, C/ Párroco Antonio Gómez Villalobos y C/ Ntra. Sra. de los Dolores, entrando en el templo parroquial al filo de las 22:30 horas.

También por el Puente de San Juan, pero al filo de las 18:30 horas, harán su entrada la Hermandad de Sevilla-Sur y la Castrense de Tablada. Sevilla-Sur irá por: Juan Pablo II (19:00) horas, calle Alfonso de Orleans y Borbón, Virgen de la Oliva, Santa Fe, Virgen de Luján, Glorieta de Las Cigarreras, Puente de Los Remedios, Glorieta de Los Marineros, Avd. Rodríguez Caso, Isabel la Católica (20:15), Avd. de la Borbolla, Montevideo, Santa Rosa, San Salvador (20:35), parroquia de San Sebastián, Río de la Plata, Porvenir, Diego de la Barrera, Felipe II, Ntra. Sr.a de las Mercedes, Almirante Topete, Concepción Arenal, Avd. de Los Teatinos, parroquia de Santa Genoveva, Romero de Torres, Almirante Topete, Marchena, Lora del Río, Ntro. Padre Jesús Cautivo, Puebla de las Mujeres y Sierra de Gata, entrando en la parroquia de San Juan de Ávila sobre las 22:30 horas.

Por su parte, la Castrense, tiene previsto su regreso por la avenida Juan Pablo II, Barberán y Collar, Bermúdez de Castro, Guillermo Jiménez Sánchez, Acuartelamiento de Tablada y entrada en su parroquia de Nuestra Señora del Loreto a las 21:00 horas.

De este modo, ya sólo quedarán por regresar en la jornada del jueves Macarena, Sevilla-El Salvador y Triana.

Comentarios