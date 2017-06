La Audiencia condena a 39 años al violador del parque de María Luisa

La Audiencia de Sevilla condena a Francisco Morillo a 39 años de cárcel por un delito de agresión sexual y otro de asesinato. Por haber violado brutalmente a Sara en el Parque de María Luisa. El Tribunal rechaza condenarlo a la prisión permanente revisable que solicitó el fiscal. Sí concreta que no podrá lograr el tercer grado hasta que cumpla la mitad de cada una de las penas, 15 años en un caso y 24 en el otro.

La sentencia considera probado que Francisco alimentaba fantasías sexuales sadomasoquistas de violaciones múltiples y de penetraciones anales en su ordenador. El 23 de febrero del año pasado fue al Parque de María Luisa para observar a las parejas o para mantener algún encuentro sexual.

Allí encontró a Sara que no pretendía suicidarse tomando pastillas sino que quería llamar la atención de sus familiares y amigos tomándose "dosis superiores al consumo terapéutico". Cuando Francisco vio el aturdimiento de la mujer fue cuando la agredió sexualmente en dos ocasiones. Una de ellas con un objeto romo "compatible con las dimensiones de un bidón de agua de una bici". Eso le provocó una hemorragia que terminó con su vida dos o tres horas después.

Francisco agredió a Sara en un banco y después "completamente inerme" la trasladó a otro, la vistió y la colocó en una posición que parecía que estaba dormida. El condenado limpió la sangre de la víctima con pañuelos que cogió del bolso de la mujer y con su jersey "que quedó totalmente impregnado de sangre" y luego los arrojó al suelo.

Francisco pudo llamar a los servicios de emergencia cuando vio que Sara sangraba de forma cada vez más abundante, dice la Sala, pero no lo hizo. Pudo ser consciente de la muerte segura de la mujer y aceptó sus consecuencias. Ella no se defendió porque no podía pero sí sufrió, señala el fallo.

El Tribunal no le impone la prisión permanente revisable porque se ignora el tiempo que medió entre la agresión sexual y el fallecimiento derivado de la hemorragia. Para la imposición de esa pena el fallecimiento tiene que ser "subsiguiente" al delito contra la libertad sexual y en este caso "se ignora". La sentencia explica que algunos autores, ante la vaguedad semántica del término subsiguiente, señalan que “basta que medien dos horas entre un hecho y otro para que no se pueda apreciar esta circunstancia de agravación”.

