Enriqueta Seller: "Los militantes quieren transparencia y participación"

Enriqueta Seller va a presentar de nuevo batalla en el PP y le intentará por segunda vez disputar el liderazgo a Mercedes Alonso. Entonces, en el 2012, Mercedes Alonso contaba en sus filas con Pablo Ruz y buena parte de los que ahora le apoyan. En esta ocasión se dan unas circunstancias bien distintas y hay tres opciones. Enriqueta Seller destaca por encima de todo que hay que aclarar muy bien la situación legal del partido y que no quede ninguna sombra de duda sobre la gestión económica del dinero depositado por los militates como cuotas .Esa es una de las razones por las que no acepta unirse a Ruz; él era secretario del partido y debe aclarar lo que pasó, según Seller.

Insiste en que el asunto del paradero de los 88 mil euros de las cuotas sigue en los tribunales. Mercedes Alonso aseguró el lunes que estaba archivado pero según explica Seller, esta recurrido Audiencia Provincial.

Enriqueta Seller asegura que Alonso no ha cumplido cuando gobernó con su programa electoral y ella no hubiera llevado adelante el proyecto del mercado central sin consenso y con los problemas que han surgido. Cree que al partido en Elche le ha faltado transparencia y tampoco ha dejado a los militantes participar. Quiere presentar sus propuestas pero denuncia que la sede actual del partido tiene demasiadas barreras arquitectonicas y la gente mayor o con problemas de mobilidad no puede acceder.

Comentarios