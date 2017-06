Enache mató a su mujer “para no escucharla más”

Enache, un rumano acusado de haber matado a su mujer en el aparcamiento del aeropuerto de Sevilla, ha manifestado ante el jurado que lo enjuicia que mató a Jana con una cuerda "en un momento de locura para no escucharla más" porque llevaban horas discutiendo. Luego la tapó y haciendo autoestop llegó a Bollullos Par del Condado, en Huelva, y confesó ante la Policía local.

El hombre ha manifestado que está arrepentido "desde el primer momento" y que "no sabía lo que hacía". En el año que ha transcurrido desde el crimen le ha pedido perdón a sus dos hijos, asegura, pero no ha sabido ofrecerles una explicación de por qué mató a su madre. Ellos, ha señalado, lo visitan en la cárcel y viven con una hermana en un pueblo de Cuenca.

La víctima y el acusado llevaban 15 años casados pero su relación atravesaba un mal momento, ha manifestado. Ella estaba en Italia y él se había venido a España y trabajaba en un circo que se había asentado en Huelva. Los niños, ha contado, estaban enfadados con ella y no la querían ver porque sentían que los había abandonado. Y ese fue el motivo de la discusión de la pareja.

Jana había viajado a España para ver a los niños pero estaban en Cuenca y no querían ver a su madre. Así que después de tres días en nuestro país ella volvía a Italia. Perdió el avión porque se confundieron de autobús para llegar al aeropuerto de Sevilla y como no tenían dinero para pasar la noche en un hotel buscaron un coche abandonado en el aparcamiento. En el interior del vehículo, ella sentada en el asiento delantero y él en los asientos traseros, estuvieron discutiendo varias veces, entre sueño y sueño. Y en un momento dado él encontró una cuerda en el suelo del coche y le rodeó el cuello. Estuvo un minuto apretando, ha confesado. Luego se dio cuenta que estaba muerta. La trasladó a los asientos de atrás y se fue. Se entregó y confesó porque "sabía que había hecho una cosa que no tenía que hacer".

La Fiscalía pide para Enache 18 años de cárcel. La defensa la absolución. Jana fue una de las 44 mujeres víctimas de la violencia machista el año pasado en España.

