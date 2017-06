Pepe Castro: "Berizzo viene con hambre"

Después de una negociación larga y complicada, el Sevilla ha puesto su próximo proyecto en manos de Berizzo. El argentino ha firmado por dos temporadas. El presidente del Sevilla, José Castro, detalló las circunstancias del fichaje en los medios del club: "Berizzo cumple todos los requisitos que buscamos. Requisitos técnicos y su carácter ambicioso. No han sido negociaciones fáciles. Es un entrenador muy cotizado y ha tenido sus complicaciones, no sólo económicas. Nuestra primera opción era Berizzo y la suya, el Sevilla Fútbol Club. He hablado con él y viene ilusionadísimo. Es fudamental que tengamos hambre y que el entrenador también comparta nuestro estilo".

Castro también respondió a las informaciones que apuntan una rocambolesca operación, con la U.D. Las Palmas como equipo puente, para que Vitolo juegue en el Atlético de Madrid: "Me quedo perplejo. A Vitolo le quedan tres temporadas con el Sevilla. Si Vitolo quiere irse y algún club lo quiere, hay una fórmula: pagar el importe de su cláusula. Negociación cero y no voy a entrar en nada de lo que se ha dicho. Él es uno de los capitanes y siempre ha tenido un comportamiento extraordinario. En todo caso, queremos que los mejores jugadores se queden aquí".

