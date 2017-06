Parras: “Me siento muy frustrado, pero no me arrepiento de dar el paso en su día”

El Elche C.F. jugará un partido muy amargo para despedir la temporada de su vuelta al pozo de la 2ª B después de 18 años seguidos entre Segunda y Primera. El Martínez Valero acogerá este sábado a las 20.30 horas una cita ante un Real Oviedo que apura sus remotas opciones de disputar la promoción de ascenso.

La afición ilicitana expresará su descontento a la plantilla y al consejo de administración por el descalabro deportivo que supone para el Elche el descenso a la categoría de bronce. El técnico franjiverde, Vicente Parras, ha reconocido que "me siento bastante frustrado tanto personal como profesionalmente, pero considero que habría sido muy mezquino por mi parte quedarme en la sombra esperando un mal desenlace para tener una oportunidad. Así no quiero ser ni entrenador ni persona. Si hubiese obrado así no me sentiría feliz conmigo mismo".

El consejo le ha ofecido a Parras la opción de ser el segundo entrenador del Elche la temporada que viene, pero el técnico ilicitano ha explicado que "hay que verlo todo bien. La confianza con el nuevo director deportivo, con el futuro entrenador y con el consejo. Para mí lo esencial es que todos estemos agusto para dar el mejor rendimiento".

Parras ha citado a 19 jugadores para el encuentro ante el Real Oviedo, entre ellos los futbolistas del filial Primi Ferriz, Kike, Javi Llor y Sory Kaba. El técnico no podrá contar con los lesionados Nino, Pelayo, Armando, Correa, Edu Albacar, Mandi, Matilla, Dorca y Josete. En total nueve bajas por problemas físicos de distinta consideración.

