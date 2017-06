Cuando algo no funciona, hay que cambiarlo. Y la profunda remodelación de Susana Díaz evidencia que buena parte de su equipo le estaba dando más problemas que soluciones. Tras su fallida apuesta por liderar el PSOE, la presidenta se rodea ahora de un consejo de gobierno más joven y más político, con idea de dar un nuevo impulso a la acción de gobierno, que acompañe a las buenas previsiones económicas y de creación de empleo que deberían plasmarse en un presupuesto más expansivo a partir del próximo año.

Con paridad y equilibrio territorial, pretende que la salud y la educación públicas sean a partir de ahora materias de las que presumir, no motivos para manifestarse en la calle. No sabremos cuántos de estos nuevos consejeros eran su primera opción. Lo que sí está claro es que son los que deben gobernar Andalucía en los dos años que restan para agotar la legislatura. Con Ciudadanos apretando para realizar más reformas y el resto de la oposición recordándole continuamente que vuelve a Andalucía porque no la han querido ni los suyos. Susana Díaz tiene nuevo equipo. Los andaluces le dirán en 2019 si acertó con los fichajes.

