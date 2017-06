Pablo Aguado y Rafa Serna calientan su mano a mano en el Hotel Colón

Los novilleros sevillanos Pablo Aguado y Rafael González Serna han protagonizado este viernes, en uno de los salones del Gran Hotel Melía Colón, un mano a mano dialéctico antes del que mantendrán sobre el ruedo de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla el próximo jueves, día 15 de junio, a partir de las 21:30 horas, en la festividad del Corpus Christi. Novillada de abono en la que se anuncian reses de la ganadería de El Parralejo.

Los jóvenes toreros comenzaron hablando sobre la relación de ambos con el público de Sevilla. “Desde que empezamos hemos ido de la mano, hemos tenido carreras paralelas en el tiempo. Desde sin caballos hemos atraído mucho público joven a la plaza y ahora lo hemos seguido manteniendo”, dijo Aguado en su primera intervención.

Preguntados por su rivalidad en la plaza, Serna comentó sobre Aguado: “Es un torero de los que en el patio de caballos ya te está exigiendo. Es de los toreros que nunca quieres que le embista un toro, porque con algo que le ayude le corta la oreja. Es tanta la rivalidad que te hace sacar lo mejor de ti mismo”.

Por su parte, Aguado dijo sobre Serna: “Torear con él me da un plus de motivación por nuestra trayectoria juntos. Sé que puede dar un altísimo nivel, lo ha demostrado sin caballos con la Puerta del Príncipe. Pisa muy seguro, transmite mucho al aficionado y con la espada es envidiable. Como él ha dicho, también me hace sacar lo mejor de mí”.

“La gente se piensa que queremos dar una imagen de rivalidad de cara a la prensa, pero es una rivalidad de verdad, no es un montaje. En la plaza nos sacamos los dientes, hay días que no nos miramos en el patio de cuadrillas y nos matamos en los quites. Siempre intento estar mejor que él”, explicó Serna.

Aguado lo corroboró: “No hay dos versiones, es la verdad. Los dos nos motivamos mucho y queremos ser los mejores. En nuestro caso se aumenta porque es la misma afición y es el mismo público y después hay comparaciones. La rivalidad siempre ha existido y existirá, y si hay que pasar por que el otro fracase estamos dispuestos a ello. Eso cuando toreamos juntos”.

Alternativa

La alternativa de ambos en la próxima Feria de San Miguel fue otro tema por el que preguntaron los medios. Pablo Aguado dijo al respecto: "La opción ha sido la más acertada. Siempre digo que a camino largo, paso corto. Cuando tomas la alternativa pasas a competir con los mejores y tienes que estar preparado”.

Del mismo modo, Serna dijo: “Siempre me planteé tomarla a final de temporada, así la empresa que me apodera en México me da esa continuidad de seguir toreando en la campaña americana”.

Preguntados por la repercusión de un posible triunfo en el Corpus, respondieron de manera unánime: “Un triunfo es un triunfo y Sevilla es Sevilla, es muy relevante para futuros contratos”, dijo Serna, a lo que Aguado añadió: “Lo que toreemos dependerá de nuestros triunfos. Sevilla marcará que toreemos más o menos”.

¿Está en los quites la rivalidad en un mano a mano?, preguntó un periodista. “La rivalidad se palpa en los quites, aunque no se puede hacer un quite en detrimento del animal del compañero. Siempre que se puede, se hace”, respondió Aguado.

“Siempre ha habido quites cuando hemos toreado en Sevilla. No solo la rivalidad está en los quites, nosotros queremos estar siempre mejor que el compañero en cada uno de nuestros novillos”, replicó Serna.

También hablaron sobre la novillada de El Parralejo, que ambos han visto en el campo. Para Serna, “hay tres o cuatro novillos que tienen pinta de embestir, todo es bonito hasta que salen, que no se sabe cómo van a ser". Aguado coincidía: "La novillada es muy buena, seria, gordita, como tiene que ser en una plaza como la de Sevilla".

