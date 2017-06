Lopera, a un paso de la firma

La firma de Lopera está a punto de producirse. El acuerdo con todas las plataformas para solventar el entramado jurídico es total, salvo Beticos por el Villamarín. Hugo Galera mantiene que no retirará su acusación particular a Lopera por presunta apropiación indebida. De esta forma, el juicio seguiría adelante y no podría rubricarse un acuerdo definitivo.

Antes de lunes puede existir una solución definitiva. Aunque Galera asegura que no hay marcha atrás, en su entorno intentan convencerlo. Con Lopera, el acuerdo está cerrado. Recibirá más de ocho millones de euros y se quedará con el uno por ciento de las acciones. Oliver verá rebajada su cantidad inicial a seis millones de euros.

Todo parece casi definitivo, con Hugo Galera o sin él. En otros tiempos, el sí de Lopera sería seria duda hasta el final. Ahora, parece bastante claro que lo hará, aunque todavía no existe la confirmación del acuerdo.

