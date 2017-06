El Castellón saldrá a ganar en Tafalla para estar en la final

El Club Deportivo Castellón se juega este sábado el pase a la final de los playoffs de ascenso a Segunda División B ante la Peña Sport. El equipo de La Plana tendrá que defender la ventaja del partido de ida para estar en el sorteo del próximo lunes en la Ciudad de las Rozas de Madrid.

Los albinegros llegan al encuentro de vuelta de la segunda eliminatoria de los playoffs después de ganar por 4-2 en Castalia el fin de semana pasado. Una renta que deja opciones a la Peña Sport aunque los castellonenses son favoritos para estar en la final de la fase de ascenso.

El entrenador del CD Castellón, Manu Calleja, sabe que no va a ser sencillo ganar a los navarros en su casa y no se fía de que un mal inicio les pueda costar caro. Por ello Calleja asegura que el equipo debe ser ofensivo y buscar el gol para que la Peña Sport no pueda levantar el resultado global.

En este encuentro, como suelo ser habitual, los jugadores y el cuerpo técnico recibirán el aliento de cientos de aficionados albinegros que estarán en el campo San Francisco de Tafalla. En este sentido el entrenador 'orellut' ha destacado que el apoyo de la hinchada fue fundamental en la ida en Castalia y espera que en este encuentro vuelva a suceder lo mismo.

El partido entre la Peña Sport de Tafalla el CD Castellón comenzará a las 18:00 horas. Si los albinegros mantienen la ventaja de 4-2 estarán en la final de los playoffs de ascenso a Segunda División B.

