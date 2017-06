Escribá: “Comparto la pena de la afición por el descenso del Elche C.F. porque el cariño es mutuo”

El que fuera entrenador del Elche C.F. Fran Escribá, fue el gran protagonista de la Gala del Deporte 20 Aniversario de la Universidad Miguel Hernández de Elche. El rector de la UMH, Jesús Pastor, le entregó un premio honorífico por su trayectoria deportiva.

El valenciano ascendió al Elche a Primera en 2013 y lo mantuvo dos temporadas seguidas en la máxima categoría. Una etapa brillante que se truncó de manera abrupta con el descenso administrativo a Segunda el 5 de junio de 2015. Tres años mágicos en la entidad ilicitana que le han convertido en un ídolo de la sufrida afición franjiverde.

Escribá comentó con relación al descenso del Elche a 2ª B que "comparto la tristeza de la afición, de la ciudad y también de los trabajadores del Club. Deseo que vuelvan lo antes posible a Segunda y que no tengan que pasar otros 24 años para regresar a Primera. Estoy seguro de que un Club tan grande como el Elche, y con su magnífica afición, algún día estará de nuevo en Primera".

El actual técnico del Villarreal no dudó en afirmar que "tengo claro que nunca me van a querer tanto como me han querido en Elche. El cariño es recíproco. Además, el reconocimiento de la UMH ha sido una alegría enorme para mí. Más contento no puedo estar".

