El Montepío ejercerá la acusación particular en el caso Hulla

La comisión regional del Montepío de la Minería, máximo órgano de dirección de la mutualidad, ha dado a conocer mediante un comunicado que ha autorizado a su presidente Juan José Pulgar para hacer efectiva la personación como acusación particular en la causa penal abierta contra el ex secretario general del SOMA , Jose Ángel Fernandez Villa y el ex presidente del Montepío, José Antonio Postigo. La entidad asegura que esta acción tiene como objeto realizar “una defensa formal de sus intereses” y alude a la “negativa repercusión directa” que ha tenido sobre su economía el presunto desvío de parte de los fondos destinados a la construcción del geriátrico de Felechosa. El comunicado del Montepío recuerda que desde el año 2014 se han venido tomando medidas tendentes a esclarecer irregularidades en su gestión y que en 2016 se abrió una reclamación en vía judicial contra el constructor, el aparejador y el arquitecto de la obra por importe de dos millones de euros.

Por su parte, el SOMA UGT descarta en principio personarse en esta operación Hulla; el secretario del sindicato José Luis Alperi ha asegurado que la personación del Montepío de la Minería vendrá a complementar la querella presentada tras la realización de una auditoría cuando se conoció que Fernández Villa había regularizado casi millón y medio de euros acogiéndose a la amnistía fiscal del ministro Montoro y que una cantidad menor fue regularizada por el ex presidente del Montepío, José Antonio Postigo.

Desde el sindicato de industria de Comisiones Obreras, su secretario general Damián Manzano ha lamentado el derrotero por el que ha entrado el proceso judicial y ha anunciado que a su organización “no le temblará el pulso” si hay que clarificar la existencia de actuaciones irregulares intencionadas en las obras del geriátrico de Felechosa.

Manzano lamentó el daño que el proceso judicial está causando tanto a la imagen de las organizaciones sindicales como a los intereses de los trabajadores de la minería.

