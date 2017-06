Lopera: “Antes que causarle un perjuicio al Betis me muero”

"Yo soy bético desde que nací, por mi padre. Nunca quise ser presidente del Betis. A mí me vinieron a buscar. Yo nunca me he enriquecido con el club". Son las respuestas de Manuel Ruiz de Lopera a su abogada en el juicio por su gestión al frente del club. El juicio continúa porque acusaciones y defensas no han logrado firmar ningún acuerdo para evitarlo.

Lopera solo ha respondido a su defensa y en todo momento ha pretendido eximir de responsabilidad a los demás gestores de Farusa, Encadesa o Tegasa. "Yo mandada. Todas las instrucciones eran mías y ellos firmaban lo que yo decía", ha explicado. Las acusaciones han dicho en voz alta las cuestiones que tenían previstas para él porque el expresidente bético se ha acogido a su derecho y no les ha contestado.

"Yo fui por los pueblos y las peñas queriendo vender acciones del Betis para salvarlo", ha explicado el expresidente bético; pero como no lo consiguió Farusa, una de sus empresas, compró el club "para salvarlo" en el año 1992. "Los que habían estado antes tenían una deuda de cuatro mil millones y le habían vendido el campo a un gran accionista del Sevilla, a González de Caldas. Tuve hasta que comprar el campo y ahí lo tenéis", ha dicho. Y después ha insistido en que ha avalado al Betis en más de 300 millones de euros y por ello el Benfica y el Zaragoza lo han embargado.

Entre las operaciones que avaló, el fichaje de Denilson o de Alfonso o las obras de ampliación del Benito Villamarín.

"El Betis nos ha costado mucho dinero. Yo no me he enriquecido con el Betis ni he tenido un sueldo del Betis como Lendoiro", ha manifestado.

El interrogatorio también ha dejado algunas anécdotas. Lopera se ha equivocado al responderle a su abogada cuando ella le ha dicho si había antepuesto su interés personal al del Betis. "Totalmente, en todo", ha dicho. Así que la letrada ha tenido que corregirlo y volverle a preguntar con palabras más sencillas. "¿Lo primero para usted qué era don Manuel?". "El interés del Betis. Lo mejor para el Betis porque yo soy bético desde que nací", ha corregido.

Este juicio sienta en el banquillo a ocho personas. El Ministerio Público pide para Lopera tres años de prisión por un supuesto delito continuado de apropiación indebida en su gestión del club y una indemnización para él de 3,6 millones.

Está previsto que el juicio quede visto para sentencia el 31 de octubre.

Comentarios