Un grupo de expertos encuentra 80 huesos de dinosaurio de hace 125 millones de años

Morella encuentra nuevos restos de dinosaurio en el yacimiento del Mas de Romeu en muy buen estado de conservación. Estos fósiles pertenecen a un dinosaurio de la familia de los saurópodos de unos 20 metros de largo desde la cabeza hasta la cola, un animal que haría unos ocho metros de altura. Los expertos datan los restos de 125 millones de años de antigüedad y han encontrado un total de 80 huesos. Con este hallazgo, el yacimiento del Mas de Romeu se convierte en uno de los más importantes de Europa por la cantidad de restos y por su estado de conservación.



El paleontólogo morellano Jose Miguel Gasulla ha destacado que "hemos encontrado restos muy interesantes que permiten ver y comparar todos los restos de la comarca y ver las similitudes y diferencias de la vida en esta zona". Así, Gasulla comenta que "podría tratarse de una especie nueva, aunque no está confirmado y falta profundizar en el estudio de estos restos".

El experto ha comentado que el dinosaurio "tiene 125 millones de años, edad muy similar a todos los restos que se han encontrado en la zona. El hallazgo pertenece al Cretácico inferior, más concretamente al Barremiense superior".



Cabe destacar que los huesos de este hallazgo se podrán quedar en Morella para seguir trabajando con ellos. Así, fruto de este hallazgo es acelerar los plazos y trabajos necesarios para habilitar un espacio donde los expertos puedan continuar su trabajo en Morella y no tengan que desplazarse otros laboratorios o emplazamientos.



Es la segunda campaña que se realiza a este yacimiento. Durante el año pasado encontraron restos más deterioradas que en la presente. Así, Jose Miguel ha dicho que "estamos perfilando los fémures y las demás hallazgos que han aparecido y no estamos buscando más adentro". De este modo, el paleontólogo cree que "aún no está agotado el yacimiento y que se pueden encontrar más cosas en campañas futuras".



El alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, "este hallazgo muestra, una vez más, el patrimonio paleontológico de Morella que tiene mucho potencial y quedan muchas cosas por encontrar". Estas excavaciones son financiadas por el ayuntamiento de Morella y, además, colabora la empresa Vega del Moll que les deja herramientas y material para realizar las diferentes tareas. Rhamsés ha querido agradecer "a los paleontólogos, al equipo de excavación y a los propietarios de los terrenos su colaboración e implicación en el proyecto".

Comentarios