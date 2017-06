Los nuevos gestores del CD Castellón se presentan en sociedad

Se acabó la historia de David Cruz al frente del CD Castellón. Esta mañana se han presentado en sociedad los nuevos gestores del club, el grupo ‘capital albinegro’, quien a partir de ahora tomará el mando de la entidad, tras llegar a un acuerdo con el ya expresidente por el cual este se aparta y cede la gestión de unas acciones.

Al frente del nuevo proyecto, el empresario castellonense Vicente Montesinos, quien ejercerá de presidente. Junto a él, Jordi Bruixola como director general, Alfonso Hernández como vicepresidente, Pepe Mascarell como director de márquetin y comunicación, Javier Heredia como responsable del fútbol base, y Pablo Hernández y Àngel Dealbert como adjuntos a la dirección deportiva.

Su principal objetivo, acabar con época oscura con transparencia y responsabilidad. “Lo que ha pasado en este club no tiene nombre en los últimos años. Vamos a trabajar desde la responsabilidad, la ilusión, con trasparencia, responsabilidad y exigencia”, explicaba Montesinos. El nuevo presidente de la entidad ha asegurado que ha logrado hacerse con “el control del consejo para tomar las decisiones críticas”, todo ello con “el mejor acuerdo posible”, un acuerdo económico en favor de Cruz, que no ha querido cuantificar.

Preguntado por la titularidad de las acciones, Montesinos ha reconocido que no son los propietarios, simplemente han adquirido los derechos de gestión, ya que “no pueden comprar algo que no es de Cruz”, aunque ha destacado que conoce la situación respecto a Osuna y la tienen en cuenta. En ese sentido no se descarta una futura ampliación de capital que permita renovar todo el accionariado del club.

Respecto al proyecto, el nuevo presidente ha recalcado que “llegan para quedarse y dar una solución definitiva”. En ese sentido sus pretensiones pasan por realizar una auditoría externa de las cuentas, para posteriormente presentar un plan de viabilidad que sanee el club y lo haga crecer a largo plazo. Los primeros objetivos a cinco años.

En ese sentido el nuevo grupo gestor ya ha mantenido contacto con hacienda, seguridad social, instituciones y fuertes empresas castellonenses.

En el plano deportivo, el grupo de gestión va a empezar a trabajar en breve en la confección de una plantilla que luche como principal objetivo por lograr el ascenso a Segunda B.

