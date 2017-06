Nino: “El Elche C.F. es el único equipo con el que jugaría en 2ª B”

Juan Francisco Martínez Modesto, Nino, está viviendo los días más duros de su dilatada carrera como futbolista profesional. Nino, de 37 años, ha reconocido en Radio Elche Cadena SER que "ha sido un palo multiplicado por cinco. Es como retroceder 18 años, justo el tiempo que estuvo el Elche por última vez en 2º B".

El jugador de Vera, que ya se siente un ilicitano más, ha comentado que "sabemos el daño que ha hecho este descenso, por tanto hay que respetar el dolor y el cabreo de la afición. Sólo podemos pedir perdón por este fracaso, pero no queda otra que levantarnos y seguir hacia adelante". El descenso ha dejado sin efecto el año de contrato que le quedaba, pero él asegura que "el Elche es el único equipo con el jugaría de nuevo en 2ª B".

Nino se ha sincerado en SER Deportivos Elche y afirmaba que "este descenso es totalmente injusto porque no me lo merecía, aunque el fútbol no entiende de justicia. Jamás podía imaginar un desenlace así cuando regresé al Elche el año pasado". El almeriense ha agradecido las muestras de afecto y respeto que está recibiendo por parte de la afición ilicitana tras el varapalo del descenso.

