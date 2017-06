Berizzo: "Mi reto es que el Sevilla siga ganando"

Apresurándose a veces en responder antes de finalizar el periodista la pregunta, Eduardo Berizzo, se sometió a su primera rueda de prensa como nuevo entrenador del Sevilla el día de su presentación, un martes y trece. "Mi reto es que el Sevilla siga ganando", fue la frase más contundente pronunciada por el ya ex técnico del Celta quien añadió que "no me han planteado ningún objetivo exacto, pero comprendo la exigencia de un equipo que intenta ganar todos los partidos".

Por supuesto que Berizzo habló de Sampaoli y aunque mira a la cara de su interlocutor cuando dialoga con alguien, a diferencia de su predecesor en el cargo, explicó que "me unen más ideas comunes que diferencias a Jorge. Mi idea de fútbol es atacar, tener el protagonismo en los partidos y adueñarnos del balón. Y para eso necesitamos recuperarlo rápidamente para que eso se traduzca en ataque. Me gusta mandar en los partidos".

Berizzo no quiso dar muchos detalles respecto a los nombres propios por los que fue preguntado aunque sí confirmó que "Krohn-Dehli es un futbolista muy bueno al que le guardo un gran respeto porque no sólo lo entrené sino que encontré en él a un gran desarrollador de la idea de juego que quiero. Es un jugador muy valioso con el que quisiera contar". Su continuidad prácticamente la confirmaría posteriormente el propio Director Deportivo, Óscar Arias.

El propio Arias habló de la posibilidad de fichar a Nolito y Jesús Navas: "Seguimos trabajando en ello, no son fáciles y se pueden alargar. Queremos que los dos jueguen en el Sevilla. Queda mucho tiempo y nos estamos cruzando documentación para que estén ambos aquí en la próxima temporada, pero no es fácil”.

Respecto a Jovetic, comentó que "es un jugador que nos interesa y estamos en contacto con sus agentes para ver las opciones. No es una opción fácil, pero estamos haciendo los máximos esfuerzos para que se quede con nosotros”.



