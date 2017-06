Galera: “Me someteré a lo que diga mi grupo”

Hugo Galera lo sigue teniendo muy claro en relación al pacto con Lopera que no ha firmado: “Esto es un contrasentido, no vamos a participar en arreglos de este tipo", afirmó en Radio Sevilla para Libre y Directo.

El expresidente no cree que todo se reduzca a una enemistad personal con Lopera como también en los mismos micrófonos argumentó Luis Oliver: "Eso es una tontería. Una persona como yo ni hace ni dice tonterías".

Con todo esto, Galera no se siente por encima de la asociación que lidera, Béticos por el Villamarín. "Me someteré a lo que me diga mi grupo. Mi opinión se sabe cuál es".

