El Puerto afronta 48 horas de paros por la huelga de la estiba

El Puerto de Castellón afronta dos días de paros en la carga y descarga de mercancías, debido a la huelga de estibadores prevista en todos los puertos de España, después de que los trabajadores no hayan alcanzado un acuerdo con la patronal Anesco.

El paro arrancará a las 8 de la mañana y durará 2 días, hasta las 8 de la mañana del viernes. Esta huelga sucederá a las tres jornadas de huelga que el gremio ya secundó la semana pasada en horas ininterrumpidas. El presidente del Comité de Empresa de los estibadores, Ximo Pesudo, ha afirmado que en Castellón, la huelga se va a secundar en un 100%, aunque se cumplirán los servicios mínimos para los bancos que transporten mercancías perecederas, como alimentos.

Esto puede provocar en el puerto de Castellón un colapso, debido a la carga acumulada de trabajo después de que el fin de semana no registrase actividad. Los estibadores proponen a las empresas que mantengan los puestos de trabajo tras la reforma del sector aprobada por el gobierno y se comprometen a bajar un 5% sus sueldos en aquellas empresas que lo acepten. También garantizan estabilidad hasta el 30 de septiembre para acabar de negociar y cerrar el nuevo convenio.

Sin embargo, los representantes de la patronal, Anesco, han indicado que no pueden aceptar ninguno de los puntos hasta no someterlos a la asamblea, prevista para el viernes por la tarde, una vez ya han concluido los paros. Anesco se ha comprometido a estudiar la propuesta pero pide que cesen los paros mientras dura la negociación. En el caso de que antes no se alcance un acuerdo, la huelga se repetirá los días 19, 21 y 23 de junio, aunque de forma intermitente, solo en las horas impares.

Comentarios