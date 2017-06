Diego García: “El Elche C.F. no se vende ni a Quique Pina ni a nadie”

El presidente del Elche Club de Fútbol, Diego García Juan, ha querido dejar claro que la apuesta de Jorge Cordero como director deportivo franjiverde no tiene nada que ver con un posible desembarco en la entidad de Quique Pina, el expresidente del Granada.

García ha explicado que "El Elche no se ha vendido ni a Quique Pina ni a nadie. Este Club no se vende por un plato de lentejas. Yo he propuesto la llegada de Cordero como director deportivo y el consejo ha dado su visto bueno, a excepción de Jaime Oliver. También los principales accionistas aprueban su llegada".

El presidente ilicitano salía así al paso de las acusaciones vertidas por el consejero Jaime Oliver en Radio TeleElx Marca, en las que auguraba que el fichaje de Cordero era el primer paso para que Pina se hiciera con el control del Elche C.F. Oliver afirmó que "el consejo debería dimitir en bloque".

A pesar del duro ataque personal de Oliver contra el mandatario franjiverde, Diego García ha comentado que "ha sido producto de un calentón y yo invito a Jaime Oliver a que siga en el consejo. Estamos en un momento muy importante para el Elche y no sobra nadie".

