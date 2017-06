Ray Loriga: “Intento no hacer una crítica social sino compartir mis extrañezas”

“Rendición” es la novela con la que Ray Loriga ha ganado el Premio Alfaguara. Curiosamente, la misma editorial que le publicó su primera novela, “Lo peor de todo” hace veinticinco años y le convirtió en un escritor mediático. Los años le sientan bien a Loriga y a su obra.

En esta última novela el protagonista vive en un país devastado por una larga guerra que ya nadie recuerda porqué empezó. Se ha llevado la vida de sus campos y a sus dos hijos convirtiéndoles en soldados. Le ha robado la alegría a su mujer. Vive aislado junto a ella y un niño que no habla, al que encontraron en el bosque. Después se convertirán en refugiados que caminan hacia donde las autoridades les guían. El final de ese calvario es un lugar en paz. Limpio pero sin olores. Con comida pero sin sabor. Con trabajo pero sin futuro. Con compañeros pero sin amistad. Con medicinas que anestesian pero no curan.

Dice Ray Loriga que no ha querido hacer una crítica social sino compartir extrañezas. Su protagonista no nos miente. No adorna su realidad aunque a ratos la adereza con humor. Ama a su mujer y en cierta forma al niño silencioso. Les protege y obedece.

Ni la guerra, ni los refugiados, ni el país son concretos. Forman parte de un fábula maravillosa que desemboca en una “ciudad transparente” en la que a pesar de estar todo a la vista, oculta algo. Lo importante para el autor son los seres humanos, aquello que nos cambia o que nos hace seguir de pie, hasta el golpe final.

Ray Loriga nos ofrece una historia que ni en la forma ni en el fondo abundan en el panorama narrativo actual.

