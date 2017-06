UGT busca visibilizar el colectivo LGTBI en los servicios públicos

UGT pone en marcha una campaña para visibilizar al colectivo LGTBI en los servicios públicos.

Han hecho tres vídeos centrados en el mundo de la educación, la sanidad y los bomberos.

El objetivo es conseguir unos espacios de trabajo en los que las personas puedan expresarse libremente.

Noelia Martín señala que hay personas que no quieren tomarse sus permisos para no tener que hacer referencia quién es su pareja. Añade que hay sectores donde se dan casos que deberían acabar y no sólo en la administración pública, sino también en las empresas públicas.

Han hecho tres vídeos con el objetivo de que la gente los pueda ver y se conciencien.

Se pueden ver en la web www.visibilitzar.org.

La campaña, además de los vídeos, constará de charlas que se harán en colegios, institutos y centros sociales.

Se ha lanzado ahora ante la proximidad de la celebración del Día del Orgullo.

