Sara Marín y Saúl Ñíguez los mejores deportistas y el Club Waterpolo Elx el mejor club

El jugador del Atlético de Madrid, Saúl Ñiguez, y la deportista Sara Marín, la campeonísima española de gimnasia rítmica para personas con síndrome de down, han sido los mejores deportistas ilicitanos de la temporada 2016-2017.

Los dos recogerán su galardón en la Gala del Deporte de Elche 2017 que se celebra hoy viernes 16 de junio en el Hort del Xocolater a partir de las 22.00 horas. En dicho acto también se entregarán los siguientes premios:

El mejor club de este ejercicio ha sido el Club Waterpolo Elx, con sus dos equipos de referencia en categoría nacional. El masculino en 2ª Nacional y muy cerca del ascenso, y el femenino que acaba de lograr el salto a la 1ª Nacional.

El Club Chazarra será premiado por su constante labor en la promoción del deporte ilicitano, el presidente del Club Baloncesto Ilicitano, Carlos Guerrero, por toda una vida dedicada al deporte, el Juventud Atlética Elche y el Elche Decatlón por contar con sus equipos femenino y masculino en la División de Honor del atletismo español durante esta campaña.

También será reconocido el Club Deportivo Minusválidos Elche con el premio a los valores humanos y a la empresa ilicitana Vulcanizados Alberola por su continuo apoyo al deporte local.

Por su parte, el Elche Triatlón Club, ha hecho público un comunicado en el que informa que "rechazamos solemnemente la invitación a dicho acto, al que gustosamente acudiríamos, si no fuera porque al frente de la concejalía de Deportes han colocado a un político estúpido. Tampoco es por no autorizar la celebración en Elche este año de nuestro Triatlón Arenales 113. Cuando ya no esté Jesús Pareja al frente del área deportiva, esperemos que sea más pronto que tarde, volveremos".

Comentarios