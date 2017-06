Vicente Mir: “A la afición hay que ganársela jugando bien y con victorias”

Vicente Mir Arnau, de 49 años, ha vuelto al Elche C.F. para cumplir su sueño de ser el entrenador del primer equipo. En su etapa como técnico del Ilicitano en 2ª B coincidió con un Fran Escribá que era entonces el ídolo de la afición ilicitana en Primera División.

Ahora ha cambiado radicalmente la decoración y regresa para devolver al Club ilicitano a la Segunda División. Ha firmado por un año y renovará si logra el ascenso, el objetivo con el que nace este nuevo proyecto del Elche en la 2ª División B. Tendrá como segundo a Óscar Sánchez, Vicente Parras elaborará los informes y el argentino José Luis Acciari se encargará de dirigir al Ilicitano en Tercera.

Mir ha reconocido que "aunque tuve una oferta del Real Murcia lo he tenido muy claro en todo momento. Además, la reunión con el director deportivo, Jorge Cordero, me terminó de convencer. Para mí era una gran ilusión entrenar al Elche. Estoy seguro que entre Jorge y yo haremos un buen equipo. Firmaremos gente con mucha ilusión y que tenga claro que el objetivo es el ascenso".

Vicente Mir lo tiene muy claro, y asegura que "con buenos resultados te ganas a la afición, a la prensa y a los dirigentes. El entrenador que no gana no lo quiere nadie. Así que, para ganarnos a nuestra gente hay que jugar bien y lograr victorias, no hay otra manera de conseguirlo".

Comentarios