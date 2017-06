Solitaria vuelta al ruedo para Aguado en el mano a mano con Rafael Serna

El mano a mano de novilleros sevillanos en La Maestranza con motivo de la festividad del Corpus Christi se saldó con una solitaria vuelta al ruedo para Pablo Aguado en el segundo de su lote. Escaso bagaje si tenemos en cuenta que Aguado cuajó tres buenas faenas a novillos de muchas posibilidades, aunque el reiterado fallo con los aceros le impidió cortar como poco tres orejas. No corrió la misma suerte Rafael Serna, que se enfrentó a un primer novillo muy parado, mientras que sus otros dos oponentes fueron tan nobles como faltos de entrega.

Se lidiaron novillos de El Parralejo -el cuarto, sobrero de la misma ganadería-, desiguales de presentación -cuarto bis y sexto, los más bonitos- y de juego, destacando el lote de Pablo Aguado.

Pablo Aguado, de tabaco y oro, silencio tras aviso, vuelta al ruedo tras petición y ovación tras aviso.

Rafael Serna, de rosa y oro, silencio, silencio y ovación tras aviso.

En las cuadrillas, Juan Carlos de Alba, Antonio Ronquillo, Rafael Amigo y Azuquita saludaron en banderillas. Manuel Jesús Ruiz Román picó muy bien al sexto.

La plaza registró casi tres cuartos de entrada en noche muy calurosa.

Pablo Aguado comenzó apostando fuerte al recibir a su primero a portagayola. Aunque justito de fuerza, fue este un buen novillo al que Aguado cuajó dos buenas series de derechazos para que sonara la música. Bajó algo el trasteo al natural y dio la impresión de que el novillero no quiso apretar el acelerador por aquello del justito poder de su oponente. Novillo de dos orejas que hubieran quedado solo en una de no fallar con los aceros, suerte en la que además Aguado se llevó un fuerte golpe en el párpado derecho que le obligó a pasar por la enfermería.

Pablo Aguado, preparado para hacer el paseíllo

Regresó para lidiar los novillos cuarto y sexto. El primero se partió una mano ya en banderillas, saliendo en su lugar un ejemplar de tan buenas hechuras que era complicado entender cómo se había quedado de sobrero. Fue otro buen novillo, aunque no le sentó bien el comienzo de faena por estatuarios y comenzó a quedarse corto sobre todo por el pitón derecho. Ejemplar con mucho que torear, que hizo hilo y puso en algún que otro aprieto a Aguado, pero que tuvo emoción cuando el novillero se arrebató en varias series de muletazos y en unas bernardinas finales de auténtico infarto. Si a la gran estocada final no le hubiera precedido un pinchazo, el trofeo hubiera caído por su propio peso, pero el palco no atendió finalmente a la petición mayoritaria.

Otro novillo de buenas hechuras fue el sexto, al que cuajó Aguado a la verónica para rematar con media de rodillas. También de rodillas comenzó la faena de muleta ante otro buen animal al que enjaretó por el pitón derecho los mejores muletazos de la noche. Al final, el del Parralejo acabó rajadito aunque es cierto que fue después de la quinta serie, cuando ya la faena había adquirido cuerpo más que suficiente. Otra vez la espada le privó de lograr algún trofeo.

Rafael Serna recibió la ovación del respetable tras su actuación ante el quinto

Con Aguado en la enfermería, Rafael Serna lidió los novillos segundo, tercero y quinto y es cierto que, ni por asomo, tuvo en ese lote las posibilidades de triunfo de su compañero. Su primero, al que recibió con gusto a la verónica, quedó parado tras el primer puyazo y en la muleta tardeó y embistió descompuesto la mayoría de las veces. El segundo fue un toraco que ya de salida evidenció su falta de entrega. Manso en el caballo, en la muleta fue tan noble como falto de vida, apuntándose Serna algunos muletazos sueltos. Al quinto lo recibió a portagayola y fueron vibrantes las verónicas que le siguieron y muy buenas las del quite. Estuvo bien Rafael Serna en los doblones iniciales de faena al novillo de pelo melocotón y hubo hasta tres series entonadas por el pitón derecho ante un ejemplar potable que, eso sí, fue finalmente a menos.

