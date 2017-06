Ocho andaluces, afines a Sánchez, entran en la Ejecutiva del PSOE

Un total de ocho andaluces, todos ellos afines al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, forman parte de la nueva Ejecutiva Federal, que se someterá este domingo a votación en el 39 Congreso.

Se trata del sevillano Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que será el nuevo secretario de Relaciones Institucionales; la cordobesa Carmen Calvo, que estará al frente de Igualdad; la onubense María Luisa Faneca, que dirigirá la Secretaría de Pesca, y el sevillano Francisco Salazar, que se ocupará de la Secretaría de Acción Sindical.

Por su parte, la gaditana María Jesús Castro estará al frente de la Secretaría de Mayores; el malagueño Ignacio López, de la de Movimientos Sociales; el alcalde de Jun (Granada), José Antonio Rodríguez, de Dinamización Social, y el exalcalde de Almería Fernando Martínez, de la Secretaría de Memoria Histórica.

Todas las provincias andaluzas, menos Jaén, estarán representadas en la nueva nueva dirección del partido.

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha asegurado, a la salida de su reunión con Pedro Sánchez, que no le ha pedido "cuotas" para la federación andaluza en ninguno de los órganos del partido, y que le ha ofrecido "arrimar el hombro" de la mejor manera que sabe, que es "ganando elecciones".

"Ni lo he pedido, ni estoy en eso, ni voy a estar en eso; Andalucía solo puede arrimar el hombro de la mejor manera que sabe, que es ganando elecciones y demostrando que se puede gobernar de otra manera", ha dicho en declaraciones a los periodistas tras la salida de la reunión, que ha durado menos de diez minutos.

Díaz, que se ha dejado ver poco por el 39 Congreso, acudió a la llamada de Sánchez pasadas las 10 de la noche del sábado con gesto cansado y sin su habitual tono arrollador.

A la salida, antes de atender a los periodistas, se ha reunido durante unos minutos con sus colaboradores más directos, tras lo cual ha explicado que le ha trasladado a Sánchez "lo mismo" que ha comentado estos días: que tiene "el apoyo de Andalucía para hacer el equipo que a él le parezca bien".

Preguntada si el secretario general del PSOE le ha detallado la configuración del Comité Federal, ha dicho: "En absoluto, no me ha explicado nada de eso, ni yo se lo he pedido".

Sobre si es un congreso "triste" para ella, ha señalado que lo que le quiere es que el PSOE gane las elecciones, que salga "con fortaleza, con ganas y que vuelva a ser la alternativa de gobierno en España".

"Y para eso estoy aquí, para eso están los andaluces, para arrimar el hombro", ha repetido.

