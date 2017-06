Álvarez - Cascos niega instrucciones del PP cuando era ministro de Fomento para favorecer a empresarios

El fundador de Foro Asturias, ex presidente del Principado, ex secretario general del PP y ex ministro de Fomento, Francisco Álvarez - Cascos, declaró a preguntas de la defensa del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas que jamás recibió durante su etapa como ministro recomendación alguna desde los responsables de la tesorería del Partido Popular para favorecer a determinados empresarios en la concesión de obras a cambio del pago de comisiones o de la realización de donaciones. Álvarez – Cascos recordó que fue precisamente él quien modificó las normas de contratación del Ministerio para “garantizar la objetividad y la transparencia” por lo que en su etapa “eran imposibles los tratos de favor”, según su testimonio.

Según Álvarez-Cascos, ni el gerente Bárcenas ni el ex tesorero Álvaro Lapuerta le hicieron sugerencia alguna en ese sentido ni se las hicieron llegar a través de otras personas con peso en el ámbito empresarial o dentro de los círculos de poder próximos al Partido Popular. Negó también , a preguntas en este caso de la fiscal, Concepción Sabadell, que hubiera recibido pagos o donativos no declarados , desmintiendo así que las iniciales P.A.C. que figuran en los pagos en B del Partido Popular fueran identificativas de su persona como beneficiaria de ingresos al margen de los que constan en sus declaraciones ante Hacienda.

