El Comité de Expertos da el visto bueno para retirar la Cruz de los Caídos

La Comisión Técnica de Coordinación de la Generalitat, que es el órgano encargado de elaborar el catálogo de vestigios de la Guerra Civil y la dictadura de la Comunitat, aprobará el 27 de junio la autorización para retirar la Cruz de los Caídos del parque Ribalta de Castellón.

El Comité Técnico de Expertos que estudia la Memoria Histórica ya tiene el borrador que autoriza la retirada de la Cruz de los Caídos del parque Ribalta de Castellón, a falta de que sea aprobado. Una vez se firme oficialmente, la directora de la Comisión competente enviará la recomendación, por escrito, a la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Castellón, en la que autorizará su retirada con la condición de que sea conservada en un lugar adecuado. El presidente de la asociación Amigos del Ribalta, Juan de la Torre, celebra que se vaya a retirar el vestigio aunque, en su opinión, debería destruirse.

El debate de si retirar o no el monolito franquista surgió hace unos meses cuando la asociación Amigos del Ribalta celebró una asamblea abierta para consultar a sus socios su postura sobre la retirada. Tras la consulta, el Ayuntamiento solicitó a la autorización a la Conselleria de Justicia, puesto que el elemento se encuentra en una zona protegida como Bien de Interés Cultural. No obstante, desde la Generalitat aseguran que no supone un inconveniente puesto que Morella ya se ha retirado un símbolo del franquismo que se ubicaba en la iglesia arciprestal, cuya fachada es BIC.

El Ayuntamiento incluirá una partida presupuestaria en 2018 para retirar la Cruz de los Caídos y su futura reubicación aún está por determinar, aunque la opción más idónea es en el cementerio municipal.

