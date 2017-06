La fiscalía pide 10 años de cárcel para tres ex directores de trabajo de la Junta

El ministerio público pide que se abra juicio oral por supuestos delitos de prevaricación, malversación y falsedad contra tres exdirectores de Trabajo de la Junta: Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera. Solicita para ellos 10 años de prisión y que indemnicen a la administración andaluza con más de 2,5 millones de euros por las cantidades recibidas indebidamente durante 7 años, entre 2003 y 2010. En el banquillo también tendrán que sentarse Ulpiano Cuadrado, administrador de UMAX; Lourdes Medina Varo y Javier Aguado, ex secretarios generales técnicos de Empleo. La Fiscalía, en su escrito de calificación, solicita 9 años de inhabilitación para desempeñar cargo público para todos ellos.

Durante siete años supuestamente la Junta pagó a UMAX por trabajos de informática y consultoría que no se hicieron. No existió contratación pública de la sociedad pero sí verbal consistente en la puesta a disposición de un número de trabajadores "que no se puede precisar".

Según la fiscalía, el personal contratado por UMAX prestó servicios para la antigua consejería de empleo, ejerciendo funciones en varios órganos directivos y administrativos y haciendo tareas que correspondían a funcionarios o personal laboral de la Junta.

Los trabajadores que fueron contratos pertenecían al círculo de "amigos y familiares" del exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

El fiscal afirma que todos los acusados, supuestamente, se pusieron de acuerdo para facilitar la contratración de UMAX, a sabiendas de que no cumplía los requisitos legales.

Los tres exdirectores generales están siendo investigados en distintas piezas del caso de los ERE.

El caso se empezó a investigar tras la denuncia presentada en 2013 por la Junta de Andalucía, a quien UMAX le reclama de 1,5 millones de euros por supuestos impagos entre 2007 y 2010.

Comentarios