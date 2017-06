Espadas defiende su gestión frente al suspenso que le otorga la oposición

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha defendido un ayuntamiento "más útil y más social" en estos dos años, destacando la gestión realizada en empleo, vivienda y asuntos sociales, mientras que la oposición le ha recriminado las "promesas incumplidas" y el "continuismo" respecto al gobierno de Juan Ignacio Zoido durante un Debate del Estado de la Ciudad marcado por las críticas de Participa Sevilla e IU, quienes apoyaran la investidura de Espadas. Pese a ello y a la mano tendida del PP, Espadas ha incidido en su "predilección" por llevar a cabo políticas con las formaciones de izquierdas.

En una sesión que arrancaba con la petición de la portavoz de Participa, Susana Serrano, de quitar el aire acondicionado "en solidaridad" con los colegios, Espadas llama a "pensar en lo que une" y dejar las "estrategias electoralistas". "Nadie ha regalado nada, sino que se ha negociado cada punto y cumplido los acuerdos al máximo" de sus posibilidades, añade Espadas, en un contexto "asfixiante" por la norma estatal y pese a las "limitaciones" al ayuntamiento.

Participa lo pone en duda y dice que esperará a 2019 para tener un "gobierno del cambio", mientras que el portavoz de IU, Daniel González Rojas, critica la "palabrería hueca" y pide a Espadas que recuerde "gracias a quienes está sentado ahí". De su lado, el líder de Cs, Javier Millán, considera que se ha "oficializado el divorcio" del PSOE con Participa e IU, a quienes pide "arrimar el hombro o presentar una moción de censura", optando en su caso por "trabajar por Sevilla por responsabilidad y con Espadas, aunque no lo pusimos y no lidera un proyecto ilusionante".

El portavoz del PP, Alberto Díaz, tras criticar que Espadas en su momento "no fuera capaz de firmar un pacto por la estabilidad" y terminara "bailando con lobos", se pregunta "cómo piensa gobernar" y señala que en el PP "tiene un grupo responsable, preparado y dispuesto". "Con una mano, le digo que es un incapaz y que la ciudad no está para bisutería, pero con la otra le enseño el programa de gobierno que sí ganó las elecciones en 2015 y le digo que el PP siempre ha tenido y tendrá a la ciudad por delante, por el interés general", agrega.

Espadas agradece la mano tendida y el apoyo recibido en asuntos concretos durante el mandato, añadiendo que "lo vamos a seguir intentando siempre que sea bueno para la ciudad", pero deja claro que su opción son "aquellos dos grupos, aunque me critiquen, chillen o reprueben a la mitad de mi gobierno". "Pero qué vamos a hacer, tengo cierta predilección por ellos. Lo que no tengo claro es el ser alcalde para gobernar con el programa del PP, para ello me iría a mi casa", sentencia.

Ve "hechos acreditables" en un ayuntamiento "más útil, más social y más cercano". Menciona el empleo como "prioridad", valora la bajada del paro y trabajará contra las "desigualdades". "Duele tener a barrios de Cerro-Amate, Polígono Sur o Torreblanca entre los más pobres", afirma, añadiendo que se han aumentado acciones sociales y recuperado programas de empleo propios y con otras administraciones.

