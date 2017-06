Manipulación y captación de menores a través de Facebook

Ruth Rodríguez es la madre de Marina, una joven que hoy tiene 23 años y de la que solo saben que se encuentra afincada en Tarragona

La odisea para esta familia comenzó en 2009 cuando la joven era menor y comenzó a utilizar Facebook y comunicarse con una mujer española mayor de 40 años mediante un juego de esta red social, ahora cerrado.

La joven, tímida y algo retraída pero buena estudiante y familiar cambió por completo su manera de ser, algo que alertó a la familia quien quiso que zanjara esa relación y poner tierra por en medio. No solo no fue así sino que cuando fue mayor de edad, se marchó de casa, primero a otra ciudad de Argentina para luego viajar a Tarragona, donde, presuntamente vive con esta mujer y su familia.

No quiere tener relación con ellos y ya han roto toda la comunicación. A pesar de haber denunciado, ella es mayor de edad y contra eso, no se puede hacer nada, según ha explicado su madre quien, desesperada, hace dos años decidió afincarse en Novelda donde tiene familia, para poder estar más cerca de ella, afirma que no se trata solo de un caso de captación de chicas por Internet sino presuntamente de un caso de trata de blancas.

Ruth no pierde la esperanza de recuperarla pero desde su experiencia, alerta a los padres sobre los peligros de la utilización de esta red social por parte de los menores.

