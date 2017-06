La ola de calor se despide con máximas de 36 grados

El interior de Asturias alcanzará este miércioles las temperaturas máximas de lo que llevamos de año, llegando a los 36 grados centígrados. Sin embargo, el día más caluroso de 2017 da paso, a partir del jueves, a una serie de jornadas de cielos nubosos bastante más frescas e incluso a tormentas fuertes a partir del domingo. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) nos invita además a no sacar conclusiones precipitadas: esta ola de calor no anuncia un verano especialmente sofocante, a pesar de que las temperaturas estarán ligeramente por encima de la media. Las altas temperaturas han llegado de sopetón y antes de lo esperado, pero de ahí a concluir que debamos acostumbrarnos a estos epidodios durante los próximos meses hay un largo trecho que el delegado de AEMET en Asturias, Manuel Antonio Mora, no está dispuesto a recorrer. Este es un hecho puntual y el verano será, aunque con temperaturas algo más altas de lo habitual, bastante normal, dice.

El verano será algo más cálido pero no especialmente seco; al menos ningún dato permite predecir sequía ni excesiva lluvia. Y eso que acabamos de despedir una primavera muy seca, en la que han caído apenas 220 litros por metro cuadrado, un tercio menos de lo habitual.

Para los que llevan mal el sofoco, hay buenas noticias. Este jueves cambia el tercio, con nubosidad abudante, vientos frescos del oeste que bajarán las temperaturas entre 8 y 10 grados en las cuencas mineras, e incluso algo de 'orvallu' en la costa. Además se acerca una depresión que amenaza al norte de la península y que a partir del domingo, y hasta el martes, podría dejar fuertes tormentas. Para quienes tengan la tentación de pensar en el cambio climático, el delegado de AEMET no se pilla los dedos y alude a estudios rigurosos que por el momento no se han realizado.

Comentarios