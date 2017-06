Acciari: "Volver al Elche C.F. es muy especial para mí"

El Elche C.F. ha presentado a José Luis Acciari, de 38 años, como nuevo entrenador de su filial, el Ilicitano, que milita en el Grupo VI de Tercera División. El director deportivo del Club, Jorge Cordero, definió al argentino "como un ejemplo para cualquier jugador de nuestra cantera. Acciari tiene experiencia, carácter, carisma y amor por el Club. Es la persona idónea para llevar las riendas del filial. El objetivo es la formación, por encima de los resultados".

Acciari manifestó que "para mí es un día muy especial porque vuelvo a esta casa. Agradezco a Jorge la oportunidad que me brinda de regresar a un Club al que quiero mucho. Estoy muy feliz y con toda la ilusión de trabajar con los chavales del Ilicitano. Hay muchos jugadores que suben del Juvenil de División de Honor. No dudé ni un momento cuando me propusieron hacerme cargo del filial".

El argentino contará en su cuerpo técnico con Javier Caballero como preparador físico, Luis Miguel Quirant será el entrenador de porteros, mientras que Álex Ortuño ejercerá la función de analista y ojeador. Acciari fue jugador del Elche C.F. durante tres temporadas y media y asegura que "llego con la máxima energía y con deseos de contribuir a que vivamos una gran temporada".

