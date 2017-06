Jaime Oliver dimite como consejero del Elche C.F. pero sigue en la Fundación del Club

Jaime Oliver Lázaro ha presentado su dimisión como consejero del Elche C.F. aunque ha decidido continuar como patrono de la Fundación del Club. Oliver ha explicado en su escrito que "actitudes prepotentes o dictatoriales por parte de algunos miembros del consejo y la constatación de que las decisiones se cuecen en cocinas ajenas al Club, me llevaron a cuestionar mi permanencia en este consejo".

El ya exdirigente franjiverde asegura que "ante esta situación mi voto no tiene sentido. Este año se han traspasado los límites de un equipo que se desmoronaba y que se iba a pique, entre otras razones por culpa de un presidente que no sé si de forma deliberada o por falta de conocimientos, ni quiso ni supo poner solución al problema".

Después de atacar duramente al presidente del Elche, Diego García, y a sus compañeros del consejo, acabó su escrito indicando que "no quiero ser cómplice ni partícipe de una debacle mayor, más que probable, ante la entrada de personas interesadas en el mundo del fútbol que no hacen las cosas gratis. No quiero pagar ese tributo, por tanto dimito, deseando lo mejor para el Club de mis amores y esperando que vuelva a ser el de antaño".

