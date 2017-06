Gonzalo Verdú: "El Elche C.F. es un histórico y el objetivo es el ascenso"

El Elche C.F. ha presentado a su primer fichaje para la nueva temporada en 2ª División B, Gonzalo Verdú, de 28 años. El central, que también puede actuar como pivote defensivo, procede del Cartagena y firma por tres años con la entidad ilicitana.

Gonzalo ha comentado que "cuando el Elche me llamó no me lo pensé dos veces porque es un Club histórico del fútbol español. Al entrar al Martínez Valero y ver sus instalaciones he comprobado que es una entidad de Primera, pero por circunstancias ahora está en 2ª B".

El futbolista cartagenero ha estado acompañado por sus agentes, los ex del Elche Curro Montoya y Raúl Sánchez. Gonzalo Verdú ha explicado que "tengo muy claro que el objetivo es el ascenso. Ya he podido hablar con el entrenador, Vicente Mir, que me ha transmitido mucha seguridad. Me gusta sacrificarme por el equipo y darlo todo en el campo". Este viernes será presentado el portero José Juan, de 37 años, que llega del Lugo, y la semana que viene será el turno del lateral zurdo Peris, de 28 años, que procede del Villarreal B. Ambos han firmado por dos campañas.

