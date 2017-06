La directiva del Novelda C. F. presenta su dimisión

La Junta Directiva del Novelda Club de Fútbol, presidida por Amador Poveda, comunicó en la tarde de ayer y en rueda de prensa, su dimisión al frente de la entidad verdiblanca. En dicha comparecencia, el presidente quiso hacer una mención especial hacia todos los aficionados, jugadores, directivos de su junta, miembros del club y empresas patrocinadoras “que han ayudado a llevar el proyecto noveldense en esta temporada 2016-2017.

Del mismo modo, Poveda hizo balance de la temporada calificándola como “buena pese a no haber conseguido clasificarse para el Playoff de ascenso” recordando que “se ha competido con equipos muy importantes y con mayor presupuesto al del Novelda CF y pese a ello, el equipo ha estado luchando hasta las últimas jornadas por clasificarse entre los cuatro primeros”.

La dimisión de la actual Junta Directiva se hará efectiva el próximo día 30 y en palabras del directivo Juan Sánchez “estamos abiertos a recibir a cualquier persona que esté interesada en llevar adelante el proyecto del Novelda Club de Fútbol “. Sánchez se mostró reacio a dejar el club “en manos de personas que no sean de Novelda” y sobre la posibilidad de contar con el ex presidente del C. D. Eldense y empresario noveldense, Germán Torregrosa, Juan Sánchez casi descartó esta posibilidad.

En cuanto al fútbol base se refiere, desde el Novelda C. F. aseguran que “este hecho no influye en la planificación de todas sus secciones puesto que la coordinación de todos los equipos desde el Novelda C. F. “B” hasta la Escuela continúa con su proyecto deportivo para la temporada 2017-2018”.

