Castaño: "¿Para qué quiero un estadio de 60.000 y que luego cante la Pantojita?"

Al margen de las gestiones deportivas que comanda Lorenzo Serra Ferrer, ausente del club estos días, la actualidad bética volvió a pasar por los juzgados, donde continúa el juicio contra Lopera. Pese a que hay quien ve el acuerdo con Lopera y Oliver bastante cercano, proceso judicial sigue su curso con la declaración de varios de los consejeros que estuvieron con Lopera. Hoy le tocaba el turno a Castaño, el mayor accionista, junto a Ángel Haro, a título particular. Castaño es noticia también porque hoy mismo ha tenido lugar su primera toma de contacto con Rafael Salas, candidato a presidente en la Junta de la próximo jueves 29 de junio, y del que quería conocer detalles de su proyecto.

"He quedado con Don Rafael Salas para entrevistarme con él y conocer su proyecto. Lo escucharé con mucha atención igual que hice en su día con el señor Haro y al señor López Catalán y a miembros de distintas plataformas. Y luego lo consultaré con mi familia y decidiré qué vamos a hacer", comentó respecto al encuentro de hoy con Salas.

Fue mucho más incisivo a la hora de hablar del proyecto actual, el de ABA (Ahora Betis Ahora) que encabezan Haro y Catalán: "Objetivamente hablando, esto de ahora es indefendible. Utilizar 73 millones de euros de presupuesto, tres entrenadores, caer en la primera eliminatoria de la Copa del Rey para quedar el 15, a 33 puntos del Sevilla que quedó cuarto y que por tercera temporada consecutiva juega Champions, con el baloncesto en Segunda División, esto objetivamente es indefendible. Yo no me voy a decantar ni por uno ni por otro. El Betis está en manos de los béticos. Si ahora nos presentan en la próxima Junta un proyecto nuevo, ilusionante, que hasta ahora no se ha conseguido, el Betis podrá creer o no creer. Se han gastado 350 millones de euros, se han equivocado en el 90% de los fichajes; de ochenta sólo han funcionado tres: Adán, N'Diaye y Durmisi. Hay movimientos nuevos, muchos fichajes, entrenadores y Directores Deportivos pero el Betis sigue por debajo del Sevilla sigue y a más distancia".

También opinó de la campaña de abonos hecha por el club. Y sin ser preguntado siquiera: "¿El spot publicitario? A mí me parece nefasto, denigrante. El Betis no puede ser el equipo de la pena y de la lástima. Parecemos funerarios. Debe ser un equipo de ilusión y de futuro".

Pero la frase más llamativa la dio refiriéndose a la remodelación del Villamarín, que considera que no está en consonancia con el potencial deportivo del equipo: "Yo para qué quiero el Madison Square Garden para que luego cante la Pantojita. Quiero un estadio de 60.000 espectadores para que tenga un equipo que esté a la altura de esos sesenta mil espectadores y no para que el equipo esté peleando siempre del diez para abajo y vayan sólo 27.000".

Comentarios