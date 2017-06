Bacca dice que no se mueve

El colombiano ha declarado a la prensa de su país, a 'El Heraldo', que se encuentra feliz en Italia y que no piensa en el cambio "Me quedo en el Milan. Tengo tres años más de contrato y tengo que regresar el día 5 de julio y ponerme a disposición del cuerpo técnico", declaró.

"Siempre que el mercado está abierto salen varios nombres. La prensa tiene que dar nombres, pero yo estoy contento, tranquilo, soy feliz en el Milan, estoy disfrutando, me quedan tres años de contrato"

Por su parte en un acto publicitario este mediodía, Castro confirmó que "Banega quiere volver al Sevilla, se está explorando esa posibilidad y no puedo darla por hecha, porque no es así, pero se trabaja, como con Nolito, Bacca, Navas... Queremos ir por delante del ritmo actual del mercado. No se mueve apenas y quedan días para empezar a entrenar y meses para competir", dijo el presidente, quien asegura que "tendremos un equipo competitivo para la Champions, de hecho ya lo tenemos aunque no llegase nadie, que llegarán".

